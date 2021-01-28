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четверг, 28 января 2021 08:56

"Слугам" хватит голосов для исключения Дубинского - депутат

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&quot;Слугам&quot; хватит голосов для исключения Дубинского - депутат
Фракция "Слуги народа" поддержит исключения депутата Александра Дубинского. Фото: facebook.com/zedub2019

Фракция "Слуги народа" поддержит исключения депутата Александра Дубинского, против которого ввели санкции США.

Против Дубинского есть веские доказательства. Для исключения депутатам хватит голосов. Об этом заявил народный депутат из этой фракции и представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции. Учитывая этот факт, я уверен, что во фракции найдется достаточное количество голосов, чтобы временно исключить Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Лично я буду голосовать за это", - заявил Вениславский в эфире "Еспресо.TV".

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По его словам, в партии также поддержат назначение Юрия Витренко министром энергетики. Во время первого голосования многие народные депутаты не поддержали его назначения, руководствуясь аргументами, которые были обнародованы в СМИ. В частности, о премии Витренко от НАК "Нафтогаз". Но он смог четко объяснить, какого плана будет придерживаться в сфере развития энергетики. Именно это и увеличило поддержку среди депутатов фракции в его пользу.

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, что касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. Председатель партии "Слуга народа" рассказал о 3 вариантах по Дубинскому. Первый вариант - поддерживать Дубинского. Второй вариант - исключение из фракции. Третий - инициация в соответствующие структуры, кто может это сделать.

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