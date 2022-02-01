"Слуга" Воронько заявил о выходе из фракции после обысков ГБР

Олег Воронько выходит из состава фракции "Слуга народа". Фото: facebook.com/razumkovteam

Нардеп, член межфракционного объединения "Розумна політика" Олег Воронько решил покинуть фракцию "Слуга народа".

Об этом сообщил внефракционный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "Суспільне".

По его словам, причиной такого решения стало производство, открытое в отношении нардепа за якобы подделку документов, а также связанные с ним обыски.

"Он в связи с теми событиями и тем давлением, которое на него оказывается, сегодня (1 февраля. - Gazeta.ua) вышел из фракции "Слуга народа", - сказал Разумков.

В то же время, во время брифинга в парламенте Воронько уточнил, что еще не успел передать руководству фракции заявление о выходе.

"Я принял решение выйти из фракции "Слуга народа". Заявление о выходе из фракции я еще не передал руководству, но сегодня сделаю это", – сказал Воронько.

Нардеп сообщил, что не говорил о выходе с руководством фракции и напомнил, что не является членом партии "Слуга народа".

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"Я хотел изменений к лучшему в стране с монобольшинством, но я ошибался. Хотя в команде "Слуги народа" очень много квалифицированных", - добавил Воронько.

По словам нардепа, правоохранители не вручали ему подозрение.

"Подозрение мне не вручали, но в жилье - моей жены, матери жены, сына, родственников - у всех были обыски в 07:00 в пятницу (28 января. - Gazeta.ua). Ничего не нашли. И подозрения никакого нет. Я не понимаю, что это было", – сказал нардеп.

Разумков убежден, что дело в отношении Воронько и связанные с ним обыски являются лишь средством давления на депутата.

"По такому делу не приходят с обысками, ничего не изымают. Это просто средство для создания давления на народного депутата Украины", - подчеркнул политик.

Обыски по делу Олега Воронько осуществляли работники Государственного бюро расследований. В ГБР заявили, что обыски касаются факта подделки документов. Воронько стал народным депутатом от партии "Слуга народа" после выборов в 103 округе в Кировоградской области. В ноябре прошлого года вошел в объединение "Розумна політика", главой которого является Дмитрий Разумков.