Мы должны рассчитывать только на себя – Зеленский

Зеленский призвал украинцев ценить себя, а "не стремиться понравиться кому-то". Фото: president.gov.ua

Украина должна рассчитывать только на свои силы перед угрозой масштабного вторжения России.

С таким призывом выступил президент Владимир Зеленский на открытии седьмой сессии Верховной Рады ІХ созыва.

"Во всем всегда нужно надеяться только на собственные силы. У нашей родины есть много друзей. И мы им еще раз благодарны. Но у друзей есть своя родина. Не забывайте об этом. Так что никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит, не поднимет вверх Украину. Мы должны рассчитывать только на себя", - заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что на баррикадах и в окопах Украина защищала себя "силами своих граждан".

"Давайте ценить себя, любить себя, не стремиться понравиться кому-то. Думать, что о нас скажут наши потомки, а не чьи-то политики. Невозможно понравиться всем, когда отстаиваешь свои национальные интересы", - отметил президент.

Россия сконцентрировала возле украинских границ более 100 тыс. военнослужащих. В Беларусь Москва перебросила 5 тыс. военных, баллистические ракеты, спецподразделения и силы противовоздушной обороны (ПВО). Федеральная разведка Германии сообщила, что Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не приняла. Заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман считает, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля этого года.