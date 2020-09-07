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понедельник, 07 сентября 2020 12:05

"Слуга" во время карантина развлекался на концерте Монатика

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&quot;Слуга&quot; во время карантина развлекался на концерте Монатика
Нардеп от "Слуги народа" Камельчук на карантине развлекался под Монатика на Ибице. Фото: Facebook / Юрий Камельчук

Нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук во время карантина посетил концерт Монатика в одесском ночном клубе "Ибица".

"Монатик, спасибо за настроение и энергию. Теперь можно снова в рабочий ритм. Каждый LOVит Ритм", - написал Камельчук в Facebook.

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Ранее Камельчук в эфире телеканала "Рада" заверял, что пандемия коронавируса - это афера.

"Все это только для того, чтобы во всем мире произошел экономический передел. И то, что сейчас происходит в Украине, - это калька из многих других стран, в частности европейских. Есть требование международных финансовых корпораций, работающих в связке с фармкомпаниями", - сказал нардеп.

Их целью является якобы максимальное снижение уровня жизни людей и целых стран, по словам политика.

"Мы должны проконтролировать, как ведут и будут вести себя в данной ситуации все учреждения медицины, в частности, Министерство здравоохранения. Потому что эта история будет у нас до весны следующего года, а после этого, мне кажется, должны лететь головы всех тех, кто принимал участие в этой афере", - заявил Камельчук.

2 сентября одесситы праздновали День города. На следующий день во время брифинга Степанов подчеркнул, что за 1 сентября из 203 больных коронавирусом в Одесской области 131 человек - жители Одессы. А массовые мероприятия без соблюдения каких-либо мер безопасности будут приводить к увеличению количества больных.
Сейчас Одесса входит в желтую коронавирусную зону.

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