"Слуга" Вирастюк надел маску героя комиксов

Народный депутат от "Слуги народа", спортсмен Василий Вирастюк надел маску героя комиксов.

Фото опубликовал в Facebook.

По словам Вирастюка, народные депутаты - не "супергерои", а должны действовать исключительно на основании прописанных в законе полномочий.

"Супергерой. Superman, Batman, Mister-A, Spiderman и т.д. То есть человек, который может и умеет все в жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог. Именно таким люди видят нардепа, а особенно нардепа-мажоритарщика.

А на самом деле он действует и работает исключительно в пределах "депутатских полномочий", прописанных законом. И не является ни Николаем, ни Робин Гудом, ни кем-то еще", - написал Вирастюк.

Нардеп отметил, что сообщение выложил с "определенной иронией".

"Опираясь на личные наблюдения за время работы в должности народного депутата", - резюмировал.

Автор: Facebook.com/vasyl.virastyuk

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15 июня Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. До сих пор не входит ни в один комитет парламента. ЦИК признала его победителем выборов в округе 87 в Ивано-Франковской области.