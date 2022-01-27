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четверг, 27 января 2022 20:34

"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч

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&quot;Слуга&quot; Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Пушкаренко шел 81-й в списке партии "Слуга народа". Фото: sluga-narodu.com

"Слуга народа", член Комитета по бюджету Арсений Пушкаренко больше всех среди народных депутатов нарушает правила дорожного движения.

Об этом рассказали журналисты Bihus.info.

Нардеп ездит на Toyota Land Cruiser. За год и два месяца "слуга" собрал 57 постановлений за превышение скорости.

Катается со скоростью 150-190 км/ч. "Один из дней у Пушкаренко был особенный. Он собрал пять штрафов за один маршрут", - сказано в сюжете.

Все штрафы депутат уплатил и пополнил бюджет на 30 тыс. грн.

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Коллега Пушкаренко по фракции, "слуга" Игорь Негулевский насобирал 30 штрафов, но почти половину не заплатил. Ездит на приобретенной конце 2020 года BMW.

"Слуга" Олег Семинский на Toyota Camry собрал 32 постановления. Помимо нарушения скоростного режима ездит по полосе общественного транспорта.

Нардеп Александр Фельдман из ОПЗЖ на Range Rover наездил на 35 постановлений. 12 января на трассе Харьков-Киев несся на скорости под 200 км.

Народный депутат Александр Дубинский несся на внедорожнике Mercedes G55 AMG Чоколевским бульваром с превышением. По одесской трассе летел сотку при разрешенных 50 км/ч, рассказывали журналисты.

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Дата
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