"Слуга" прокомментировала отказ от заключения за недостоверное декларирование

Общественные работы будут более рациональными. Фото: "УНИАН"

Норма о заключении за ложное декларирование должностных лиц оказалась неэффективной. Общественные работы будут более рациональными.

Об этом заявила нардеп от фракции "Слуга Народа" Ольга Совгиря, пишет "Радио Свобода".

"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания, которую КСУ признал неконституционной, то увидим, что такой приговор был вынесен один раз. Статья фактически не работает. Для чиновника, скажем так, очень болезненным с точки зрения восприятия является такой вид наказания как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее. То есть, говорить о том, что рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее... считаю, что оснований для этого абсолютно нет", — заявила она.

Совгиря отметила, что сейчас обсуждается идея о наказании за ложное декларирование если не лишением свободы, то ее ограничением. Депутат назвала такой шаг "немного мягче", чем лишение свободы, но таким, что "также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения".

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.