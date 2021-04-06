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вторник, 06 апреля 2021 09:30

"Слуга" объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО

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&quot;Слуга&quot; объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО
Решение о приеме Украины в Альянс в большей степени зависит от политической позиции, чем технической, говорит Арахамия. Фото: ICTV

Украина до сих пор не в НАТО, потому что не хватает смелости в решении от стран-участниц. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV.

"Вступление в НАТО - это вопрос политического характера. Я не думаю, что нам чего-то не хватает с точки зрения механизмов или протоколов, или стандартов. Потому что были случаи, когда в НАТО принимали членов, которые гораздо дальше с точки зрения стандартизации были.

Поэтому нам для вступления в НАТО не хватает немного смелости всех стран НАТО, потому что они принимают это единогласно", - сказал депутат.

"Но если надо принимать, то точно можно политически принимать. Это в большей степени зависит от политической позиции, чем от технической, как нам пытались говорить последние 5 лет", - заявил Арахамия.

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В прошлом году в июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией.

В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Их открывал президент Владимир Зеленский. В учениях приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран.

А в этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.

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Комментарии

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Дата
06
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