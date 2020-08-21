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пятница, 21 августа 2020 12:12

"Слуга" объяснил, почему их политические борды расклеивали пожарной машиной

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&quot;Слуга&quot; объяснил, почему их политические борды расклеивали пожарной машиной
"Слуги" ответили, почему им расклеивают борды пожарные, Фото: "НикВести"

Один из "слуг народа" ответил на упреки, почему для расклейки билбордов с политической рекламой использовали пожарную машину. Заметили это в поселке Казанка Николаевской области.

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"По поводу ситуации в Казанке, где пожарное авто клеило борды и проезжающие мимо активно возмущались: "Как это так, админресурс, за наши налоги, клеят партийную символику". На самом деле все гораздо проще, чем все думают. Перечень платных услуг пожарных частей достаточно разнообразен - от элементарного обучения до высотных работ. Вот и на этот раз рекламная компания наняла пожарную часть на проведение таких работ. Я уверен, что все договоры и финансовые обязательства сторон в этом случае выполнены в полном объеме. и ничего плохого в действиях ни рекламной компании, ни руководства пожарной части нет и быть не может", - сказал народный депутат от фракции "СН" Игорь Негулевский, пишет "НикВести".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа". Общественная организация "Комитет избирателей Украины" сообщила, что Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон.

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