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четверг, 20 августа 2020 19:45

Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации

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Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
Зеленский отверг обвинения. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа".

Сказал об этом в комментарии "Радио Свобода".

Ранее общественная организация "Комитет избирателей Украины" заявила, что Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон.

"Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали. Пусть "Комитет" построит этот мост вместо меня. Пусть после этого "Комитет" спросит у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод "Паллада" за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский накануне местных выборов занимается политической коррупцией и использованием административного ресурса в агитации. Об этом сообщает Комитет избирателей.

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