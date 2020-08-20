Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа".
Сказал об этом в комментарии "Радио Свобода".
Ранее общественная организация "Комитет избирателей Украины" заявила, что Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон.
"Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали. Пусть "Комитет" построит этот мост вместо меня. Пусть после этого "Комитет" спросит у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод "Паллада" за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта", - сказал Зеленский.
Президент Владимир Зеленский накануне местных выборов занимается политической коррупцией и использованием административного ресурса в агитации. Об этом сообщает Комитет избирателей.
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