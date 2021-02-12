"Слуга народа" засветился на собрании Лукашенко: фото

Шевченко включал стрим с минского Дворца республики на выступлении Лукашенко. Фото: Facebook

Нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко посетил Всебелорусское народное собрание, на котором президент страны Александр Лукашенко рассказывал о "заколотах" в Беларуси.

На собрании также засветился лидер запрещенной в Украине "Коммунистической партии" Петр Симоненко, передает Апостроф.

По этому поводу в сети появились возмущенные комментарии.

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"На собрании, где Лукашенко показательно получает одобрение и рассказывает о "бунтовщиках", кроме главного украинского коммуниста Симоненка, есть и вполне себе действующий депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко.

Он сам с гордостью постит фото и видео. Пожалуй, увлекается диктатурой и тем, как там людей убивают, тысячами бьют, насилуют и сотни уже сидят, а новые сроки все выносят и выносят", - заявила журналистка Ирина Ромалийская.

Всебелорусское народное собрание - это общее собрание представителей правительства Беларуси, руководителей предприятий и представителей других отраслей экономики. Традиционно проводится каждые пять лет перед очередными президентскими выборами. Но в 2020 году до выборов этого не произошло.