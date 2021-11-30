"Слуга народа" поддержит отставку главы Фонда госимущества

Сенниченко подал в отставку. Фото: epravda.com.ua

Фракция "Слуга народа" поддержит отставку Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия на брифинге, пишет УНИАН.

"Мы этот вопрос не сможем рассмотреть на этой неделе, поскольку предполагается рассмотрение ресурсного законопроекта, проекта бюджета на следующий год, выступление президента с посланием. Но на следующей пленарной неделе обязательно будем рассматривать", - отметил Арахамия.

Он добавил, что большинство фракции ранее определилось, что будет поддерживать отставку.

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Верховная Рада назначила Дмитрия Сенниченко председателем Фонда госимущества в сентябре 2019 года. 27 октября "Первый киевский машиностроительный завод", известный как "Большевик", продали на аукционе. В торгах победил "Дженерал Коммерс". Компанию связывают с предпринимателями Василием Хмельницким, Андреем Ивановым и Алексеем Барановым. Сенниченко известен тем, что НАБУ задерживало лиц, которые хотели его подкупить. В декабре прошлого года детективы разоблачили третью попытку подкупа, главе Фонда не донесли $100 тыс. взятки. 18 ноября Сенниченко подал в отставку.