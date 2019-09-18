"Слуга народа" подала кандидатов на членов ЦИК

"Слуга народа" подала 13 кандидатур в ЦИК. Фото: LB.ua

"Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому 12-13 кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сказал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы ждем от президента (внесение в парламент - ред.) кандидатур. У него есть еще один день, по нашим подсчетам. Мы подали от себя 12-13 кандидатур. И соответственно, насколько нам известно, другие фракции тоже подали", - рассказал он журналистам.

В то же время, нардеп отказался называть фамилии потенциальных кандидатов в члены ЦИК.

По закону в состав комиссии должны входить 17 членов.

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Ранее фракция "Голос" предложила свою кандидатуру в будущий состав Центральной избирательной комиссии. В частности, предложили Андрея Гевко - эксперта в вопросах избирательного процесса.