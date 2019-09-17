"Голос" предложил свою кандидатуру в ЦИК

В партии Вакарчука определились с представителем в ЦИК. Фото: УНІАН

Фракция "Голос" предложила свою кандидутуру в будущий состав Центральной избирательной комиссии. Об этом в политсила сообщила во вторник.

"На должность члена ЦИК предложено Андрея Гевко, эксперта в вопросах избирательного процесса, который имеет опыт работы в партийном строительстве и опыт в сфере государственного управления.

Гевко - один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе он-лайн обучения "Выборком", а также один из авторов учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей", - сообщили в "Голосе".

Также партия призвала президента Владимира Зеленского обнародовать кандидатуры на должности членов ЦИК, которые предложили депутатские фракции.

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Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 16 членов. Они проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.