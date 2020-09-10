"Слуга народа" объяснил, что означает инспекция вблизи поселка Шумы

В "Слуге народа" объяснили, что означает инспекция вблизи поселка Шумы. Фото: UNN

Проведение совместной инспекции в районе поселка Шумы на Донбассе - это одноразовая акция верификации.

Об этом в Facebook написал нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

"В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, позволяющее рассмотреть их в бинокль. Одновременно это будет делать и наш представитель в отношении российских позиций", - написал нардеп.

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Такие действия не означают признания властью ОРДЛО, по словам Яременка.

"Похоже, что вся провокация задумывалась именно для того, чтобы заставить Украину работать с ОРДЛО. Не получилось. СЦКК - структура украинского-российская. И мы понимаем, что наши позиции в бинокль рассматривать будет российский генерал, а не донецкий шахтер. Хотя почти наверняка российская пропаганда будет убеждать "народ ДНР" в обратном", - написал нардеп.

Представители ОБСЕ заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах, отметил политик.

"Альтернатива этой акции - обмен огневыми поражениями, потому что обычно, никто с украинской стороны не оставил бы артиллерийские обстрелы россиян без ответа", - объяснил он.

Боевики 5 сентября угрожали совершить обстрел украинских позиций вблизи поселка Шумы. Они утверждали, что украинская армия якобы обустраивает новые траншеи вопреки условиям перемирия. Участники ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.