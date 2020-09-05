Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявления лидера ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы через заявление главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина.
В эфире телеканала Прямой, глава МИД сообщил, что ТКГ соберется в воскресенье, 6 сентября, чтобы обсудить приказ лидера ДНР уничтожить укрепления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, расположенного вблизи линии разграничения.
"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально завтра", - отметил Кулеба.
Отметим, сегодня Пушилин дал приказ атаковать 7 сентября укрепления подразделений Объединенных сил вблизи Шумел. Он добавил, что направит информацию об этом решении в Трехстороннее контактную группу.
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На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишине" 27 июля в 00:01. В то же время боевики сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, цитируют карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.
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