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суббота, 05 сентября 2020 21:50

Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявления лидера ДНР

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Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявления лидера ДНР
Главарь "ДНР" приказал открыть огонь по ВСУ. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы через заявление главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина.

В эфире телеканала Прямой, глава МИД сообщил, что ТКГ соберется в воскресенье, 6 сентября, чтобы обсудить приказ лидера ДНР уничтожить укрепления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, расположенного вблизи линии разграничения.

"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально завтра", - отметил Кулеба.

Отметим, сегодня Пушилин дал приказ атаковать 7 сентября укрепления подразделений Объединенных сил вблизи Шумел. Он добавил, что направит информацию об этом решении в Трехстороннее контактную группу.

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На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишине" 27 июля в 00:01. В то же время боевики сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, цитируют карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.

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Дата
05
сентября

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