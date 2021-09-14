"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире

Роксолана Пидласа попала в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под 104 номером. Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что 58% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении. Об этом сказала в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 13 сентября.

"Сегодня 58 процентов людей считают, что страна движется в правильном направлении", - заявила депутат.

Это сразу вызвало реакцию в студии. "Наоборот", - говорили участники эфира.

"Наоборот, 58 процентов по данным "Рейтинга" считают...", - сказал ведущий Вадим Карпьяк.

Депутат его перебила: "Нет".

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"Людей спрашивают: вы думаете, что в правильном направлении страна движется? И весь период президентства Зеленского держится более 50 процентов", - продолжила "слуга".

"Стоп. Чтобы не было манипуляций. Данные опроса "Рейтинга" за 7 сентября. Направление развития страны оценивают как правильное - 34 процента. Как неправильное - 58 процентов", - второй раз отреагировал ведущий.

После этого депутат промолчала.

163 из 243 народных депутатов от "Слуги народа" нарушили меморандум об ответственности. Его подписывали перед внеочередными парламентскими выборами в 2019 году.