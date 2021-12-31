"Слуга народа" может изменить название партии — СМИ

Спикер "СН" такую информацию опровергает. Фото: censor.net

В партии президента "Слуга народа" обсуждают изменение названия партии, хотя официально это отрицают.

Об этом пишет "УП", ссылаясь на некоторых собеседников из партии.

По словам источников, в партии уже три месяца обсуждают изменение названия, в частности из-за падения рейтингов. Говорят, что она может быть связной с фамилией Зеленского.

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"Многие зашквары, рейтинги падают и нужно негатив как-то перебить. Смена названия — будет вполне логичным шагом, но окончательное решение еще не принято", - говорят источники.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сказала, что изменение названия партии никогда не обсуждалось.

"Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, то наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты", — прокомментировала Палийчук.

Американский журналист Эндрю Крамер опубликовал статью в NYT, в которой подверг критике Зеленского за то, что тот окружает себя комиками, пока над Украиной висит угроза от России.