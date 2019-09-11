"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию

Партия Зеленского в парламенте превратила остальные фракций в статистов. Фото: president.gov.ua

Фракция "Слуги народа", в частности в случае с голосованием за закон об импичменте президента, продолжает быстрый темп. Оппозиции отводят место статистов.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Щвец.

"Были нарушения регламента или нет не спешил бы судить. Так же, как и с голосованием по снятию депутатской неприкосновенности. Будто бы нарушили, но все фракции, кроме медведчуковской, проголосовали, в частности "ЕС".

Президентская партия хочет показать всем чрезвычайную эффективность и интенсивность. Мол, вы не могли, а мы можем. Взяли власть, смотрите, как фигачим.

Во-вторых. Набирая такой темп, иногда специально не прислушиваясь к другим фракциям, они фактически убивают оппозицию. Та перестает быть субъектом. Другие фракции превращаются в статистов, а в стране работают только "слуги".

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Быстрыми голосованием они еще теснее сплачивают фракцию. Которая созданная часто из случайных людей. "Мы работаем быстро, лучше всех. Другие идут лесом". Если темп ослабиться, то начнут вылезать проблемы с группировками внутри. То, что наломают дров - понятно тоже. Но эта скорость позволяет оставлять ошибки позади. "Мы уже давно ушли вперед, здесь и здесь. А вы нас критикуете еще за то".

Мы работаем быстро, лучше всех. Другие идут лесом

Закон об импичменте, так же как и о депутатской неприкосновенности - символические. Практического значения не имеют. Нынешняя большинство и так может снять неприкосновенность с любого. Касательно импичмента, то трудно представить, что может сделать Зеленский, чтобы парламент проголосовал за его отстранение. Эти вопросы просто технически связали - если уж депутатов, то и президента.

Знаем об импичменте из американской практики. При этом там эту процедуру ни разу не довели до конца. Запустили при Никсоне, но тот ушел раньше. А с Клинтона обвинения сняли. Надо более спокойно и прагматично к этому относиться. Это предохранитель на уже крайний случай. Как покупать страховку, если вас покусает акула", - говорит Леонид Швец.

10 сентября Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента. За него проголосовали 244 депутата из "Слуги народа" и один внефракционный депутат. Остальные 4 фракции и присутствующие внефракционные проголосовали против или воздержались.