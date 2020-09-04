"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит

5 сентября в Украине стартует избирательный процесс местных выборов. А 25 октября украинцы будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. Также городского голову Киева и руководителей городов, сел и территориальных общин. На всей территории страны, кроме оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как в Украине началась предвыборная гонка Gazeta.ua рассказывает Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего.

Во всех ли почти во всех областных центрах "СН" выдвигает официальных кандидатов на городских голов. Однако большинство этих людей не смогут пройти даже во второй тур, считает Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Фото: Олег Федонюк, facebook.com/oleg.fedonyuk

Какой будет эта кампания?

Простых выборов у нас не бывает. Но ко всем нашим типичным проблемам добавляется карантин и самая сложная избирательная система из тех, которые мы применяли. Эти два фактора затрудняют проведение выборов. Что касается эпидемии, то у нас будет явка вероятно менее 50 процентов. А если будут большие ограничения и люди будут бояться идти на участки, то может быть 35-40 процентов. Это сильно исказит результат. И представительство в советах будет не такое пропорциональное.

Что касается избирательной системы - будет много испорченных бюллетеней. Людям будет трудно привыкнуть к новым бюллетенем, куда писать. И к этому надо быть готовыми.

В будущих местных советах будут коалиции из представителей партии старого мэра и партии центральной власти

Какая сейчас ситуация в партии власти?

Год назад у них были рекордные результаты. Они полностью сформировали вертикаль исполнительной власти под себя. Хотели закрепить это на местных выборах. Сейчас мы видим, что этого не произойдет. Это будет отражением недоработок центральной власти. Также в "Слуги народа" кадровый голод. Несмотря на то, что анонсировали новые лица, сейчас выдвигают на ключевые должности людей, которые уже были во власти. Поэтому это конкретная преимущество уже не будет им помогать.

Что касается выборов городских глав крупнейших городов, то вероятно в одном или двух областных центрах "СН" и смогут выиграть. В других, центральная власть поддерживает действующих мэров. Несмотря на большие или маленькие политические разногласия.

Делают это негласно?

Конечно. Во всех или почти во всех областных центрах "СН" выдвигает официальных кандидатов. Однако не только эксперты, но и избиратели понимают - большинство этих людей не смогут пройти даже во второй тур. Это означает, что есть негласные договоренности. В будущих местных советах будут коалиции из представителей партии старого мэра и партии центральной власти. Так смогут поделить должности, финансы и преференции на двух игроков.

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Президент сейчас помогает "СН" в предвыборной агитации?

Президент - это главный актив партии. Вся партия построена вокруг него и на нем. У Зеленского личный уровень доверия людей остается стабильно высоким. Ошибки, которые происходят, связывают с его назначенцами, с депутатами президента, а не лично с ним. Поэтому его попросили или убедили лично представлять кандидатов и заниматься агитацией. В некоторых регионах он может добавить немного процентов. Но не так много, чтобы повторить прошлогодний успех.

Как оцените старт оппозиционных сил?

"ЕС" выбрала правильную нишу и стратегию - объединить всех, кто недоволен политикой безопасности президента. Также всех, кого не устраивает культурная и языковая политика руководства страны. Можно сказать, что "ЕС" съела полностью "Голос". И во многих других национал-демократических или национал-патриотических партий так же будет забирать избирателей. Те, кто хотят где-то остановить инициативы центральной власти, будут голосовать за "ЕС".

А что касается "Батькивщины"?

В "Батькивщине" проходят внутренние реформы. Во многих областных организациях сменяется руководство. Это усложнит ситуацию для этой партии перед выборами.

Согласно Конституции Украины красный регион не может стать основанием для отмены любых выборов

Могут отменить выборы в регионах, которые попадут в красную зону карантина?

Окончательного решения об этом нет. Согласно Конституции Украины красный регион не может стать основанием для отмены любых выборов. Это незаконно. Единственный конституционный способ отменить выборы - ввести чрезвычайное положение в стране или в отдельных регионах. Если вопрос будет стоять остро, президент, СНБО и Верховная Рада будут вынуждены именно так поступить. Если у нас статистика заболеваемости резко расти, то я не исключаю, что поставят вопрос чрезвычайного положения. Это будет вынужденная мера. Но смотря как это делать. Если будет очень прозрачный разговор всех политических партий в парламенте, открытая дискуссия с обществом. Если это будет продолжаться несколько дней, взвесят все за и против, просчитают последствия, тогда это решение сможет пройти. А если сегодня на сегодня, или объявить красными секторами и отменить выборы только в тех регионах, где не совсем поддерживают центральную власть. Тогда это может вызвать обвинения в политической ангажированности: раз не можете выиграть, то манипулируете статистикой. Поэтому решение должно быть максимально прозрачным

Еще по карантину может возникнуть такая ситуация, когда из-за решения СНБО или областных комиссий техногенной безопасности ограничат определенные виды предвыборной агитации. Например, встречи в трудовых коллективах, "от двери к двери", концерты. Это также повлияет на выборы. Потому что для некоторых партий это было основным видом агитации. А некоторые более сильные в телевизоре или интернете.

Как показывают себя новые партии "Пропозиция" и "За майбутнє"?

"Пропозиция" мощно стартовала, но затем начала притормаживать. Нет постоянного присоединения городских голов. Кто был на старте, те и остались. В городах, где есть их мэры, партия будет кметь высокие шансы. И в Днепре в Житомире, например. Где нет - им будет трудно работать. Ведь "вы партия мэров, а где ваш мэр?".

"За майбутнє" пошла другим путем. Они строятся на базе парламентской группы. Там 24 мажоритарщика, которые в прошлом году выиграли выборы в "Слуги народа". Это означает, что есть избиратель, который им доверяет. Также навербовали к своей партии многих региональных лидеров. Поэтому партия будет иметь много фракций в советах. Палица ведет тур, как премьер. Проводит крупные мероприятия. Их тактика - претендовать на участие в формировании правительства в Верховной Раде.

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На что должны обращать внимание избиратели?

Главный совет - понять, что у нас проходят не парламентские, а местные выборы. Несмотря на позитив или негатив какого-то национального лидера какой-то партии, местными проблемами будут заниматься очень конкретные депутаты. Надо смотреть, что они говорят о карантине, о местном бюджете, об освещении, о проблемах, которые относятся к компетенции вашей местного совета. Это труднее, потому что все смотрят национальные дебаты. Но надо выбирать тех людей, которые в городском совете будут думать не о участках земли для своих родственников. А чтобы город или область лучше использовали ресурсы, которые имеют.

Президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 49% украинцев. 44,4% граждан доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива "с 3 по 9 июля. В декабре 2019 недоверие к президенту выразили 31% граждан. В июле 2020 уже 49%. Верховной Раде не доверяют 75%, правительства - 72%, чиновникам - 78%.

Украинцы вообще не доверяют власти, за исключением структур, обеспечивающих оборону государства и безопасность граждан.

В прошлом году партия "Слуга народа" одержала победу на досрочных парламентских выборах. Тогда набрали 43,16%. Образовали монобильшинство в Верховной Раде. Дважды формировали правительство.

На местные выборы из бюджета должны выделить 2,3 млрд грн.