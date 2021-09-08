"Слуга народа" давил на председателя Антикоррупционного суда - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 963
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 234
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 153
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 585
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 594
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 810
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 189
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1242
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
7
10
3
10
6
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
Журналистам ограничили доступ к &quot;слугам народа&quot;
Журналистам ограничили доступ к "слугам народа"
Конец эпохи бедности: мать &quot;слуги народа&quot; приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
&quot;Опять, как в 1937-ом?&quot;: Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
&quot;Северный поток-2&quot; несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
"Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
Видео
Все видео
Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой
Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1359
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1206
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2070
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 675
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
среда, 08 сентября 2021 11:36

"Слуга народа" давил на председателя Антикоррупционного суда - СМИ

  Комментировать
&quot;Слуга народа&quot; давил на председателя Антикоррупционного суда - СМИ
Елена Танасевич на посту председателя ОАСК с мая 2019 года. Фото: @HACCUkraine

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявила о давлении со стороны нардепа. Тот, по ее словам, пришел с "предложением" избрать конкретную меру пресечения подозреваемому.

"В августе 2021 поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как председателю суда, с предложением об избрании конкретного пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица", - цитирует Танасевич "Інтерфакс-Україна"

Председатель суда рассказала, что ее реакция на такие действия была незамедлительной.

"Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия", - сказала Танасевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой

После этого Высший совет правосудия решила обратиться к Верховной Раде "для принятия мер по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей при осуществлении правосудия".

Танасевич не назвала имя нардепа.

По данным источника информационного агентства, речь идет о Юрии Камельчуке с "Слуги народа". Речь шла об уголовном производстве по подозрению прежнему председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в получении взятки. Подозреваемый - частный предприниматель, который, по предварительной информации, давал взятку. Этот человек является свидетелем по делу Мунтяна.

За время работы Высшего антикоррупционного суда, заработал в сентябре 2019 года, 19 человек получили тюремные сроки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга народа" давил на председателя Антикоррупционного суда - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Пленных продали в гладиаторские школы

Как сборная Чехии разгромила Украину

Самое читаемое
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 6048
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 4041
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 4005
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 3970
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
19
 Просмотров: 3879
Политика
Монобильшинство не будет голосовать за постановление о США, в правительстве ее назвали диверсией против Украины
Монобильшинство не будет голосовать за постановление о США, в правительстве ее назвали диверсией против Украины Просмотров: 351
Байден назначил ответственного за политику в отношении Украины
Байден назначил ответственного за политику в отношении Украины Просмотров: 135
Дебют Монастырского или куда покатится МВД?
Дебют Монастырского или куда покатится МВД? Просмотров: 27
Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой
Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой
 Просмотров: 369
Княжицкий о сюжете CNN: это сигнал американцев и фактическое подтверждение государственной измены Зеленского в "вагнергейте"
Княжицкий о сюжете CNN: это сигнал американцев и фактическое подтверждение государственной измены Зеленского в "вагнергейте" Просмотров: 405
Больше всего комментируют
5
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
2
"Слуги народа" составили рейтинг министров
2
Саакашвили возвращается в Грузию
2
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
Голосов: 8199
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть