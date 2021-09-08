"Слуга народа" давил на председателя Антикоррупционного суда - СМИ

Елена Танасевич на посту председателя ОАСК с мая 2019 года. Фото: @HACCUkraine

Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявила о давлении со стороны нардепа. Тот, по ее словам, пришел с "предложением" избрать конкретную меру пресечения подозреваемому.

"В августе 2021 поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как председателю суда, с предложением об избрании конкретного пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица", - цитирует Танасевич "Інтерфакс-Україна"

Председатель суда рассказала, что ее реакция на такие действия была незамедлительной.

"Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия", - сказала Танасевич.

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После этого Высший совет правосудия решила обратиться к Верховной Раде "для принятия мер по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей при осуществлении правосудия".

Танасевич не назвала имя нардепа.

По данным источника информационного агентства, речь идет о Юрии Камельчуке с "Слуги народа". Речь шла об уголовном производстве по подозрению прежнему председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в получении взятки. Подозреваемый - частный предприниматель, который, по предварительной информации, давал взятку. Этот человек является свидетелем по делу Мунтяна.

За время работы Высшего антикоррупционного суда, заработал в сентябре 2019 года, 19 человек получили тюремные сроки.