Сколько тюремных сроков дал антикоррупционный суд - статистика

За время работы Высшего антикоррупционного суда, который заработал в сентябре 2019 года, 19 человек получили тюремные сроки. Статистику опубликовало Национальное антикоррупционное бюро.

19 человек приговорили к заключению 16 приговорами по делам НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 14 приговоров уже вступили в силу.

Большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных с неправомерной выгодой.

Автор: @nabu.gov.ua

Кроме лишения свободы, ВАКС конфисковал все необходимое имущество судей Малиновского райсуда Одессы и Хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация - в доход государства обращено 250 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пиарил подозреваемого во взяточничестве "слугу народа" - фотофакт

Также конфисковали автомобиль экс-директора Кировоградгаза, осужденного за растрату 8,6 млн грн.

Всего за время работы НАБУ (в декабре 2015-го детективы внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о первых уголовных производствах) более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направили в суд.

Касательно коррупции чиновников приняли 56 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.

При президентстве Владимира Зеленского не произошло усиление ответственности за коррупцию. Напротив, по большинству статей происходит падение присуждения самого строгого вида наказания - лишение свободы.