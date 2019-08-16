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пятница, 16 августа 2019 10:34

"Слуга народа" дала обещание относительно министерства ветеранов - Геращенко

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&quot;Слуга народа&quot; дала обещание относительно министерства ветеранов - Геращенко
"Профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено". ФОТО: Facebook Ирина Геращенко

Представители фракции "Слуга народа" пообещали не ликвидировать Министерство по вопросам ветеранов, который сейчас возглавляет экс-депутат от БПП Ирина Фриз.

Об этом в Facebook сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Из позитива. На этой встрече мы четко услышали от партии власти обещание, что профильное министерство по вопросам ветеранов будет сохранено", - написала она после встречи ветеранских движений с представителями депутатских групп.

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На заседании подготовительной группы 15 августа депутаты решили - в новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва. Отдельного комитета по вопросам ветеранов не будет, впрочем создадут Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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