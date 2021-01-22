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пятница, 22 января 2021 11:06

"Слуга" лоббировал гастроли российского рэпера, который топтался в оккупированном Крыму

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Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васильковский лоббировал въезд в Украину российского рэпера Елджея. Несмотря на запрет на въезд из-за гастролей в оккупированном Крыму. Об этом рассказали журналисты программы "Схеми: корупція в деталях"

19 мая прошлого года Васильковский написал депутатское обращение в Госпогранслужбу и просил разъяснений о возможности въезда рэпера в Украину. К депутату обратились организаторы концертов и гастролей в Одесской области.

 
 

Журналисты спросили нардепа, в чьих интересах он писал обращение. "Слуга" ответил: "В интересах Елджея - он парень творческий, должен выступать".

СБУ запретила въезд рэперу с 2018 года - после обращения бывшего народного депутата Владимира Парасюка. Тот заметил на YouTube видео с выступления Елджея в Коктебеле уже после оккупации Россией Крыма.

В июне 2020-го Окружной админсуд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину Элджея. СБУ не стала оспаривать это решение.

Элджей - это сценический псевдоним, а настоящее имя рэпера - Алексей Узенюк.

Игорь Васильковский на внеочередных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года избирался от партии "Слуга народа" по округу в Одесской области. До депутатства занимался бизнесом, был налоговиком.

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Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко приглашал в Украину российских артистов-сторонников оккупации Крыма, рассказали журналисты.

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