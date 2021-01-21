Нардеп Гончаренко приглашал в Украину россиян-сторонников оккупации Крыма

Нардеп приглашал в Украину россиян-оккупантов.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко приглашал в Украину российский артистов-сторонников оккупации Крыма. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Гончаренко приглашал руководителя московского театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, который поддержал оккупацию Россией украинского полуострова.

17 февраля 2020 года Гончаренко написал депутатское обращение в СБУ и Государственную пограничную службу. Сделал это по просьбе директора московского театра. Депутат попросил предоставить информацию об отсутствии запрета на въезд в Украину 8 артистам из России.

Журналистам Гончаренко заявил, что хотел, чтобы московский театр приехал с гастролями в Украину. "Давайте обмениваться культурой", - сказал депутат.

Райхельгауз посещал Ялту в 2016 году, говорится в сюжете. Там он был "председателем жюри фестиваля".

Также в списке российских актеров, касательно которым обращался Гончаренко - Ирина Алферова, которая находится в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, Юрий Чернов - сыграл в фильме "Крым", который предлагал снять министр обороны РФ. Еще актриса Елена Санаева - в 2016-м она участвовала в фестивале в Ялте.

Также в списке от Гончаренко о возможности въезда в Украину - фамилия российского актера Марата Башарова. Он гастролировал в оккупированном Крыму.

Когда журналист спросил сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко о лоббировании въезда российских актеров, она ответила: "Очевидно, что это люди, которые представляют в украинском парламенте интересы другой страны".

"Если я вам скажу, что это депутат от вашей фракции", - сказал журналист.

"Если это депутат из нашей фракции - я буду вам даже благодарна за фамилию", - ответила Ирина Геращенко.

После публикации журналистов Гончаренко заявил в Facebook, что к нему обратился Райхельгауз. "Я просто перенаправил в СБУ информацию по запросу: можно ли этим людям въезжать в Украину? СБУ ответила, что не может предоставить мне эту информацию".

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7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.