"Слуга" Куницкий "влетел" на штраф за нарушение ПДД в Харькове

Александр Куницкий подписывает материалы после остановки патрульным в Харькове. Фото: скриншот видео/zp_offline/Instagram.

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого полиция оштрафована на 340 грн за нарушение правил дорожного движения.

Соответствующее постановление вынесли 23 ноября, сообщил представитель патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук Суспільному.

По его словам, патрульные наложили штраф за нарушение требования дорожного знака 5.16 - направления движения по полосам.

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Депутат за рулем Porsche Panamera на момент остановки попросил перенести рассмотрение дела, потому что хотел воспользоваться юридической помощью.

"Такая процедура есть. Ее применяют полицейские в соответствии с законом. Полицейский удовлетворил, дело рассмотрели уже в определенное время (23 ноября. - Gazeta.ua). Представитель водителя не явился. Рассмотрели без него", - сказал Гайдук.

По закону Куницкий должен оплатить штраф в течение 15 суток. У него также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.

Патрульные остановили Александра Куницкого на ул. Сумской утром 22 ноября перед выездным заседанием Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады в Харькове. На нем как раз обсуждали вопросы безопасности движения. На Куницкого не составили постановление о нарушении на месте, потому что спешил. Он попросил отложить разбирательство до вечера. Вечером вместо Куницкого к полиции пришел его адвокат, который снова попросил перенести рассмотрение дела - из-за занятости по другим делам. Начальник Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин предлагает исключить Куницкого из парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Он заявил, что нардеп нарушил ПДД на том же перекрестке, где произошло резонансное ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.