"Слуга" Камельчук заявил, что пленки Медведчука могли быть сделаны на синтезаторах языка

Нардеп Юрий Камельчук: "Сейчас существуют уже синтезаторы речи, которые могут подделать любой язык". Фото: Комментарии

Нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что не исключает, что новые так называемые "пленки Медведчука" могли быть записаны с помощью "синтезаторов речи".

Об этом он сказал в программе "Киев вызывает" на телеканале "Исландия".

"Есть еще одна конспирологическая теория. Если вы следите за современными технологиями, вы знаете, что сейчас существуют уже синтезаторы речи, которые могут, в принципе, подделать любой язык. Но я не думаю, что в данном случае мы сталкиваемся именно с таким", — отметил нардеп.

Он объяснил, что такие программы используют фрагменты различных голосов и синтезируют голос человека фактически идеально. При этом Камельчук подчеркнул, что "не думает, что в данном случае идет речь об этом".

Нардеп объяснил свою позицию тем, что для синтезирования похожего голоса нужно меньше усилий, чем для того, чтобы синтезировать набор фраз, которые будут иметь логику повествования.

"Поэтому здесь, скорее, идет речь о какой-то оригинал", — добавил Камельчук.

Представитель украинской делегации ТКГ Денис Казанский, который также был в эфире, заявил, что "такую технологию, которая могла бы синтезировать отвратительный смех Медведчука, еще не изобрели".

25 февраля СМИ опубликовали запись разговора экс-помощника президента России Владислава Суркова и нардепа Виктора Медведчука о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными, датированную 2014 годом. Медведчук после этого заявил, что он разговаривал с помощником Путина, потому что сделать это ему поручил тогдашний президент Порошенко. 9 марта Медведчука вызвали в СБУ на допрос по поводу фрагментов разговора между ним и Сурковым. 15 марта СМИ опубликовали новые записи разговоров Медведчука и Суркова.