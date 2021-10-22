"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"

Нардеп возле Верховной Рады хайпует на "копейке".

Нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук демонстративно приехал в Верховную Раду на автомобиле ВАЗ-2101, который называют "копейкой".

Видео опубликовал ведущий телеканала "Наш" Антон Довлатов, который штрафуют за антиукраинскую пропаганду и хотят лишить лицензии.

Из авто вышел мужчина, открыл заднюю дверь ВАЗа, откуда вышел "слуга".

Нардеп направлялся в парламент.

Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Одессе, является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Артем Дмитрук в Instagram постил сторис за рулем авто Hyundai Genesis, сообщали журналисты Bihus.info. А еще "светил" Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz G-Класс. При этом трех автомобилей в декларации нет.

В декларации у него единственное транспортное средство Audi A8. Причем авто не в собственности, а в пользовании.

"Слуга народа" на это ответил в присущем депутатам стиле - это все такси, аренда и "добрые люди помогли".

Нардеп отрабатывал интересы олигарха Рината Ахметова и ослаблял ответственность за ложь в декларациях, сообщал Центр противодействия коррупции.

18 октября Дмитрук опубликовал видео, в котором назвал покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом". В мае прошлого года нардеп появился на автопробеге, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария. Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата.