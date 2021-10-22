"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 333
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3384
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 729
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3412
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 945
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 486
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4068
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 873
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 594
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
5
2
3
8
3
&quot;Вот так выглядит &quot;нападавший&quot; - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
&quot;Это любовь&quot; - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
"Это любовь" - депутат рассказала подробности отношений с Саакашвили
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Видео
Все видео
"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"
"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1269
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 810
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5319
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 459
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 15:46

"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"

  Комментировать
&quot;Слуга&quot; Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается &quot;копейкой&quot;
Нардеп возле Верховной Рады хайпует на "копейке".

Нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук демонстративно приехал в Верховную Раду на автомобиле ВАЗ-2101, который называют "копейкой".

Видео опубликовал ведущий телеканала "Наш" Антон Довлатов, который штрафуют за антиукраинскую пропаганду и хотят лишить лицензии.

Из авто вышел мужчина, открыл заднюю дверь ВАЗа, откуда вышел "слуга".

Нардеп направлялся в парламент.

Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Одессе, является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сатирик назвал "слугу" Дмитрука "сферическим г*ндоном"

Артем Дмитрук в Instagram постил сторис за рулем авто Hyundai Genesis, сообщали журналисты Bihus.info. А еще "светил" Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz G-Класс. При этом трех автомобилей в декларации нет.

В декларации у него единственное транспортное средство Audi A8. Причем авто не в собственности, а в пользовании.

"Слуга народа" на это ответил в присущем депутатам стиле - это все такси, аренда и "добрые люди помогли".

Нардеп отрабатывал интересы олигарха Рината Ахметова и ослаблял ответственность за ложь в декларациях, сообщал Центр противодействия коррупции.

18 октября Дмитрук опубликовал видео, в котором назвал покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом".

В мае прошлого года нардеп появился на автопробеге, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария.

Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Народного мстителя убил молодой шляхтич

Самое читаемое
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 22429
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 17874
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 13176
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 8235
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 4077
Политика
Народные депутаты просят Зеленского присвоить Героя Украины сотнику УПА
Народные депутаты просят Зеленского присвоить Героя Украины сотнику УПА Просмотров: 45
Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - Столтенберг
Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО - Столтенберг Просмотров: 9
Стефанчук объявил об увольнении Железняка с должности главы "Голоса" - депутат отрицает
Стефанчук объявил об увольнении Железняка с должности главы "Голоса" - депутат отрицает Просмотров: 99
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен" 1 Просмотров: 360
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ 2 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
3
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
3
Азарова арестовали по делу о государственной измене
3
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
2
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
1
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Голосов: 8692
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть