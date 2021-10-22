"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"

Нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук демонстративно приехал в Верховную Раду на автомобиле ВАЗ-2101, который называют "копейкой".
Видео опубликовал ведущий телеканала "Наш" Антон Довлатов, который штрафуют за антиукраинскую пропаганду и хотят лишить лицензии.
Из авто вышел мужчина, открыл заднюю дверь ВАЗа, откуда вышел "слуга".
Нардеп направлялся в парламент.
Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Одессе, является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
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Артем Дмитрук в Instagram постил сторис за рулем авто Hyundai Genesis, сообщали журналисты Bihus.info. А еще "светил" Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz G-Класс. При этом трех автомобилей в декларации нет.
В декларации у него единственное транспортное средство Audi A8. Причем авто не в собственности, а в пользовании.
"Слуга народа" на это ответил в присущем депутатам стиле - это все такси, аренда и "добрые люди помогли".
Нардеп отрабатывал интересы олигарха Рината Ахметова и ослаблял ответственность за ложь в декларациях, сообщал Центр противодействия коррупции.
18 октября Дмитрук опубликовал видео, в котором назвал покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом".
В мае прошлого года нардеп появился на автопробеге, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария.
Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата.
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