"Слуг" вновь поведут на тренинги

Накануне партийного съезда кандидатов в мэры от "Слуга народа" соберут в тайном месте.

Депутаты местных советов от партии "Слуга народа" будут проходить политические тренинги в Киеве. Об этом сказал председатель партии СН, народный депутат Александр Корниенко.

"Мы собираемся Трускавец превратить в постоянно действующий "орган". Мы об этом давно говорили. Для народных депутатов это труднее сделать, они занятые люди. А местных депутатов из разных регионов раз в определенное время мы будем вызывать в Киев, знакомить их друг с другом, проводить для них очень интересное и насыщенное обучение", - рассказал Корниенко" Радио НВ "

"У нас будет съезд 31-го числа, и мы накануне этого будем собирать в тайном месте наших кандидатов на городских председателей. Без участия прессы", - также рассказал "слуга".

На встрече обсудят стратегии городов и избирательную кампанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский применяет админресурс - "Опора"

В июле прошлого года в городе Трускавец действовала "Школа депутатов", где учились 270 представителей партии "Слуга народа". Такой тренинг проводили впервые. Народные избранники ехали из Киева четырьмя купейными вагонами. На недельное обучение потратили 10 млн грн.