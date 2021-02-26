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пятница, 26 февраля 2021 22:56

Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО

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Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что к должностным лицам, которые предали Украину применят максимальные санкции. Фото: rnbo.gov.ua

Рада национальной безопасности и обороны приняла санкции в отношении должностных лиц, которые предали Украину. Также стоит ожидать проблем чиновникам всех уровней с двойным гражданством. Об этом заявил секретарь РНБО Алексей Данилов.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на новое решение РНБО.


Битва с олигархами завершилась не начавшись, оценивает решение бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Говорят, на следующем заседании РНБО введут санкции против Дарта Вейдера, шутит журналист Михаил Ткач:

Блогер Сергей Иванов считает, что на заседании 26 февраля была и тема Виктора Медведчука:

"Фактически на сегодняшнем РНБО Медведчуку прямо сказали, что он может хоть каждый день покупать каналы, но если оттуда снова будут нести ватную дичь, их закатают санкциями так же, как 112 и другие высокобюджетные ютуб-проекты".

Если бы президент Владимир Зеленский имел доказательства, что Крым сдали политики, то санкции ввели бы против тогдашних руководителей государства, считает политолог Виктор Таран.

Журналист Сергей Руденко считает, что это решение правильное, но запоздалое во времени. А РНБО должна заниматься неотложными делами:

Политический эксперт Игорь Попов считает, что недопустимо, когда в руководстве органами власти и силовыми структурами работают люди с паспортами других стран. Особенно, если они это скрывают. Концентрация граждан других государств в Верховной Раде или даже отдельных местных советах может нести угрозу национальной безопасности, считает эксперт.

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26 февраля Рада нацбезопасности и обороны ввела санкции против 10 должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину. В список внесли председателя СБУ времен Революции достоинства Александра Якименко и тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. "К ним применен максимальный пул санкций, который позволяет законодательство", - заявил секретарь РНБО Алексей Данилов.
19 февраля РНБО ввела персональные санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, причастных к финансированию терроризма.
2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний.

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26
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