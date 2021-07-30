Следующее заседание СНБО пройдет в Донецкой области. Рассмотрят восемь вопросов - Данилов

Данилов сообщил о следующем заседании СНБО. Фото: Украинская правда

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил ранее озвученную информацию о том, что совет проведет выездное заседание в пятницу, 30 июля, в Донецкой области.

"Заседание, которое будет происходить 30 июля. Оно будет происходить на территории Донецкой области. Повестка дня сформирован, президент согласовал повестку дня", - он рассказал в эфире канала "Украина 24".

СНБО рассмотрит восемь вопросов,

"Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой... Восемь вопросов завтра будем рассматривать", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что совет планирует привлекать органы местного самоуправления при выездных заседаний.

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