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Следственная комиссия по расследованию коррупции Порошенко на крови должна быть создана немедленно - Тимошенко

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Верховная Рада должна немедленно принять постановление о создании временной следственной комиссии, которая изучит все факты коррупции действующего президента.

Об этом Юлия Тимошенко сегодня заявила в парламенте.

По словам лидера "Батькивщины", именно Верховная Рада, по Конституции, имеет право расследовать коррупцию главы государства.

И фракции парламента, в частности "Самопомощь", Радикальная партия Олега Ляшко, и независимые депутаты поддерживают проект постановления о создании ВСК по расследованию коррупции Порошенко в оборонной отрасли, об отдельных примерах которой - поставках украинской армии запасных непригодных запчастей с территории страны-агрессора - стало известно из расследования журналистов, добавила председатель партии.

"Для этого нужно 150 голосов. Если Андрей Парубий не нарушит процедуру и поставит постановление о создании ВСК на голосование, она будет однозначно создана. 150 голосов будет. Начнется расследование коррупционной деятельности действующего главнокомандующего на незаконных поставках из страны-агрессора испорченных частей на нужды украинской армии. Все это завтра может стать реальностью и зависит только от воли одного человека - Андрея Парубия. Или он будет сообщником коррумпированного президента, или он станет на позиции парламентаризма и выполнит свой долг", - подчеркнула она.

Автор: Александр Прокопенко
  Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает принять постановление о создании временной следственной комиссии, которая изучит факты коррупции президента Петра Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает принять постановление о создании временной следственной комиссии, которая изучит факты коррупции президента Петра Порошенко

Создание комиссии станет первым шагом к осуществлению процедуры импичмента президента.

Кроме того, сообщила Юлия Тимошенко, вместе с командой "Батькивщины" она продолжает собирать подписи депутатов за начало процедуры импичмента главы государства, нарушившего ст. 111 УК.

"А это означает государственная измена, подрыв обороноспособности страны. В то время, когда наших украинцев убивают на фронте, оккупированы Крым и Донбасс, главнокомандующий страны через свои заводы осуществляет коррупционные сделки и тем самым отмывает деньги из бюджета Украины и уничтожает обороноспособность нашего государства. Это недопустимо. Если мы как парламент будем умалчивать, это будет означать, что мы соучастники", - отметила председатель партии.

По ее словам, то, что сегодня разоблачили журналисты - это маленькая верхушка айсберга всей коррупции на войне, зарабатывании десятков миллиардов грн на беде, на убийствах украинцев, на оккупации наших территорий.

"После выборов я гарантирую вам - все, кто в том задействованы, начиная от Порошенко и заканчивая его коррумпированным окружением, будут привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она также возмутилась тем, что в тот же день, когда стало известно о зарабатывании Порошенко на коррупции в армии, карманный Конституционный суд главы государства признал неконституционной статью 368-2 УК, что требует и предполагает ответственность за незаконное обогащение.

"Сейчас через КС они начинают корректировать УК, чтобы не сесть в результате своей коррупции на крови. И это настоящее лицо президента", - подытожила Юлия Тимошенко.

ВО "Батькивщина"
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