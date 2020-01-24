"Следователь прятал глаза" - Порошенко в давке вышел с допроса

После трех часов пятый президент Петр Порошенко вышел к журналистам из Государственного бюро расследований, куда ходил на допрос.

Его окружили с видеокамерами, и была давка.

Порошенко приходил на допрос с народными депутатами и адвокатами.

"Мне подчеркнули, что очень важно прийти сегодня, 24-го числа. Был вынужден отменить визит в Швейцарию, в Давос. С высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос в качестве свидетеля.

Все дела заведены или по господину Портнову, или по отдельным депутатам из путинской пятой колонны. Мне пообещали, что предоставят возможность и опросят по всем делам. Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать.

То у них следователей нет. Так я говорю: "Вы же сидите". "Нет, мы не готовы. У нас нет времени", - сказал Порошенко.

Он назвал вызов в ГБР "шоу" и сказал, что бюро получает "указания" из Офиса президента.

"Шоу пишут известные сценаристы "Сватов" или "95 квартала". Ну это было ужасно слушать, то, что сегодня происходит по Минским договоренностям. Я никогда ничего подобного не слышал. Что означает первый пункт, второй, третий?

Следователь прятал глаза, и это был очень плохой спектакль", - продолжил Порошенко.

Пятый президент заявил, что его снова ждут на допрос по делу украинских моряков на 31 января.

Также он заявил о "мести Порошенко". "Найдем способ защититься", - сказал политик.

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Ранее следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью. ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.