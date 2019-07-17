"Сладкая скупка" на 107 округе должна быть прекращена - эксперт

Эксперт рассказал о критичности ситуации с скупкой голосов. Фото: Dneprcity.net

Позорные практики скупки в мажоритарных избирательных округах стоит остановить, чтобы не допустить непризнания выборов международным сообществом и потери имиджа Украины. Об этом заявил политолог Петр Охотин.

"В частности, международные наблюдатели и украинские правоохранительные органы должны обратить внимание на сигналы, которые посылают средства массовой информации о скупке на территории 107 округа", - считает политолог.

"Частные интересы Александра Сухова не должны стать выше демократических ценностей и имиджа страны. А нарушители закона должны понести полную уголовную ответственность за создание схем скупок. И если прошлые выборы по мажоритарке запомнились гречкой, то нынешние имеют все шансы войти в историю как сахарные, благодаря усилиям Сухова" - напоследок добавляет эксперт.

Напомним, что СМИ писали о том, что в Лисичанске Луганской области в 107 округе разоблачена сеть подкупа избирателей, которая действует в интересах кандидата в депутаты Александра Сухова.

Участники схемы от имени Сухова заранее формировали списки граждан, готовых продать за деньги и сахар свой голос. В интернете опубликовано интервью двух участников этой избирательной пирамиды, которые подробно описывают, как это все работает.