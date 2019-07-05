Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"

Журналист Роман Скрыпин посоветовал участнику "95 квартал", гражданину Российской Федерации Валерию Жидкову, который "юморит" об украинском политикуме, ехать в свою страну и там "учить уму" россиян.

"У вас есть Россия, езжайте туда, рассказывайте, что делать Путину", говорит приезжим россиянам Роман Скрыпин.

Гражданин РФ Жидков с "95 квартала" "юморит" об Украине.

"Жидков - гражданин России. Бабченко - гражданин России. Об Украине должен говорить только гражданин Украины. И решать судьбу этой страны, которая называется Украина и гражданами которой мы являемся, могут только граждане Украины. В этом есть ценность гражданства. А не открывать свой, простите, рот, любому, давать оценки, советы и так далее.

Не ваше свиное дело.

У вас есть Россия, езжайте туда, рассказывайте, что делать Путину, Жириновскому, кто там еще есть.

Сюда вы приехали, здесь вы сейчас пока в гостях. Возможно, в специальном статусе. Мы с вами не сядем за один стол, не поедим. Мы вас накормим, возможно, с рук, если захотим.

Но это не ваша страна. Поэтому, пожалуйста, закройте свой рот в отношении Украины. Не вам нам давать советы. Как и любому другому гражданину другого государства. Потому что это моя страна.

Когда тебя не спрашивают, но ты со своим уставом лезешь в чужую церковь, чужой монастырь. И начинаешь рассказывать "а у вас здесь, знаете, что-то не так идет". Покажи, как надо сделать в России. Давай, решись, поезжай, расскажи, что Путин - ху*ло. Поезжай на Красную площадь, выйди с плакатом. И мы тебя посмотрим, какой ты херой", - сказал Скрыпин.

Речь журналиста вызвала положительную реакцию пользователей сети.

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В июне Госкино отказало 1+1 в выдаче повторного прокатного удостоверения на 2-й сезон сериала "Сваты" студии "95 квартал". В то же время на канале выразили возмущение из-за этого решения. Телевизионщики считают его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным.