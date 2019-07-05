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пятница, 05 июля 2019 17:18

Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"

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Журналист Роман Скрыпин посоветовал участнику "95 квартал", гражданину Российской Федерации Валерию Жидкову, который "юморит" об украинском политикуме, ехать в свою страну и там "учить уму" россиян.

  "У вас есть Россия, езжайте туда, рассказывайте, что делать Путину", говорит приезжим россиянам Роман Скрыпин.
"У вас есть Россия, езжайте туда, рассказывайте, что делать Путину", говорит приезжим россиянам Роман Скрыпин.
  Гражданин РФ Жидков с "95 квартала" "юморит" об Украине.
Гражданин РФ Жидков с "95 квартала" "юморит" об Украине.

"Жидков - гражданин России. Бабченко - гражданин России. Об Украине должен говорить только гражданин Украины. И решать судьбу этой страны, которая называется Украина и гражданами которой мы являемся, могут только граждане Украины. В этом есть ценность гражданства. А не открывать свой, простите, рот, любому, давать оценки, советы и так далее.

Не ваше свиное дело.

У вас есть Россия, езжайте туда, рассказывайте, что делать Путину, Жириновскому, кто там еще есть.

Сюда вы приехали, здесь вы сейчас пока в гостях. Возможно, в специальном статусе. Мы с вами не сядем за один стол, не поедим. Мы вас накормим, возможно, с рук, если захотим.

Но это не ваша страна. Поэтому, пожалуйста, закройте свой рот в отношении Украины. Не вам нам давать советы. Как и любому другому гражданину другого государства. Потому что это моя страна.

Когда тебя не спрашивают, но ты со своим уставом лезешь в чужую церковь, чужой монастырь. И начинаешь рассказывать "а у вас здесь, знаете, что-то не так идет". Покажи, как надо сделать в России. Давай, решись, поезжай, расскажи, что Путин - ху*ло. Поезжай на Красную площадь, выйди с плакатом. И мы тебя посмотрим, какой ты херой", - сказал Скрыпин.

Речь журналиста вызвала положительную реакцию пользователей сети.

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В июне Госкино отказало 1+1 в выдаче повторного прокатного удостоверения на 2-й сезон сериала "Сваты" студии "95 квартал". В то же время на канале выразили возмущение из-за этого решения. Телевизионщики считают его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным.

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