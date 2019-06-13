Развивают комплексы и унижают: в Украине запретили прокат "Сватов"

Канала 1 + 1 отказали в выдаче повторного прокатного удостоверения на "Сваты". Фото: kp.ru

В Государственном агентстве Украины по вопросам кино отказали каналу 1+1 в выдаче повторного прокатного удостоверения на 2-й сезон сериала "Сваты".

За отказ проголосовали 15 членов экспертной комиссии, 1 - за разрешение, 2 заявили заранее о конфликте интересов, пишет detector.media.

Член экспертной комиссии Мария Гурская сказала, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески - на украинском. Это создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство. Также "Сваты" развивают в украинцах комплекс неполноценности, унижают их достоинство.

"Семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованным, "деревенщиной", в отличие от семьи с русской фамилией. Однако в случае перемонтирование второго сезона и изменения фамилии героев сериала экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения", - пояснила Гурская.

Член комиссии Сергей Оснач добавил, что представителей "1+1 media" должно волновать, как воспримут сериал семьи участников АТО и пострадавших в войне. Главную из ролей в котором есть нем исполняет "путинец" Федор Добронравов.

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Группа "1 + 1 media" возмущена таким решением и считает его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным.

"Канал 1 + 1 всегда был патриотическим и уважал интересы зрителей. Мы планируем обжаловать соответствующее решение Госкино в суде. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино и экспертная комиссия используют эту ситуацию как платформу для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею. Нам непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт. Таким образом его пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции ", - прокоментува ли представители канала.

Новый сезон российско-украинского сериала "Сваты" выйдет на экраны в 2020 году. Из-за запрета актеру Федору Добронравову въезжать в Украину, новые серии снимали в Беларуси. В седьмом сезоне "Сватов" герои побывают в прошлом - они перенесутся в XIX век и станут помещиками.