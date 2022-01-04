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Скрыл иностранный паспорт - криминал: что будет предусматривать множественное гражданство

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Скрыл иностранный паспорт - криминал: что будет предусматривать множественное гражданство
Лица с несколькими паспортами не могут устроиться на государственную службу. Фото: "Слово і діло"

Граждане страны-агрессора РФ не смогут получить паспорт. Тех, кто при трудоустройстве на государственную пост скроет иностранное гражданство, будет ждать уголовная ответственность.

Об этом сказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью "РБК-Україна", говоря о законопроекте президента Владимира Зеленского касательно множественного гражданства.

"Президент честно предлагает любому человеку: у тебя есть несколько паспортов, но задекларируй свое иностранное гражданство и в правоотношениях с Украиной ты остаешься исключительно гражданином нашего государства", - сказала Науменко.

В то же время к лицам, у которых будет несколько паспортов, применят ограничения.

"К примеру, они не смогут устроиться на государственную службу, не получат доступ к государственной тайне", - рассказала она.

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Граждане некоторых стран не смогут получить украинский паспорт.

"В постановлении Кабмина будут четко определены страны "миграционного риска", от граждан которых будут требовать предоставить обязательства и доказательства выхода из своего гражданства для получения украинского. Это страна-агрессор Россия, а также те страны, которые могут представлять определенный риск для Украины. Их перечень будет меняться по результатам мониторинга ситуации соответствующими органами", - сказала глава ДМС.

Каждый должен сам задекларировать наличие или отсутствие иностранного гражданства.

"Если не задекларировал своевременно - это административная ответственность. А если это обнаружит СБУ при трудоустройстве на государственную должность - это уже уголовная ответственность", - рассказала Науменко.

В декабре на сайте Верховной Рады появился законопроект президента Зеленского о множественном гражданстве.

В парламенте есть народные депутаты, у которых паспорта РФ, заявлял нардеп от "Слуга народа" Олег Дунда.

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04
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