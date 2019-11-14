Скороход готовит заявление на Арахамия

Скороход не собирается уходить из фракции СН. Фото: УНИАН

Народный депутат Анна Скороход планирует написать в правоохранительные органы заявление на голову своей фракции Давида Арахамию, который обвинил ее в коррупции.

Об этом Скороход сказала журналистам в кулуарах парламента.

"Я сейчас пойду на Давида Арахамию подать заявление в САП, НАБУ, ГБР. Пусть меня проверят.

Я никогда не предлагала ни одному депутату материальной помощи. Поэтому мне не понятно то, что говорит Давид Арахамия", - заявила нардеп.

14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила о давлении фракции и правоохранительных органов. Якобы из-за отличной от фракции позиции ее мужа задержали. Глава "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия на это ответил, что Скороход "неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им материально-денежную помощь". Он сообщил, что будет ставить вопрос об исключении ее из фракции.