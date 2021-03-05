Скорейшее вступление в НАТО, перезагрузка КС и поддержка США. Ермак сделал ряд заявлений

Курс на вступление Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции. Фото: Getty Images

Вступления Украины в НАТО должно быть максимально ускорено. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге в пятницу.

"В Украине продолжается война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей. Поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО.

Ежедневно на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор", - цитирует Ермака "Інтерфакс-Україна".

В прошлом году в июне Североатлантический альянс наделил Украину статусом участника программы "Партнерство расширенных возможностей", что "вывело Украину на новый уровень".

"Настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации. Членство в НАТО - наша цель", - заявил Ермак.

О Конституционном суде

"Судебная реформа происходит в нормальном рабочем и конструктивном режиме. Президент дал команду. Он - драйвер судебной реформы. Вскоре мы сможем говорить о полной перезагрузки Конституционного суда, которая, надеюсь, начнется с изменения его руководителя. Который полностью и себя дискредитировал, и свое ведомство".

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О США

"Украина рассчитывает на поддержку партнеров. Участие США в "нормандской четверке", их принципиальная позиция и поддержка Украины важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе.

Это не иллюзии или идеи. Это конкретные предложения, конкретные документы, в которых есть сегодняшняя повестка Украины, в которых есть план завершения войны.

Россия начала вести себя как участник конфликта, а как модератор. Поэтому ЕС и США ввели санкции и за Донбасс, и за Крым. Если Россия хочет остановить войну, на столе есть конкретный план. Ждем ответа от России. К тому же, если она ежедневно будет слышать об этом от всех, то будет результат, мы остановим войну в центре Европы".

В прошлом году в июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Их открывал президент Владимир Зеленский. В учениях приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. А в этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.