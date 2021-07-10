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суббота, 10 июля 2021 17:13

Сколько украинцев доверяют судам - цифра шокирует

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Сколько украинцев доверяют судам - цифра шокирует
Уровень доверия к судебной власти снижается. Фото: pixabay.com

Полностью или преимущественно доверяют судам в Украине только 10% юристов и граждан, участвующих в судебных процессах. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных специалистами программы американского агентства USAID "Новое правосудие".

"В вопросе доверия к судебной ветви власти и других ветвей власти в Украине наблюдается негативная тенденция.

Лишь 10% широкой общественности признали, что они полностью или преимущественно доверяют судебной ветви власти.

Показатель, полученный в результате проведения опроса в конце 2018 года, был на уровне 16%", - сообщается.

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Кабинету министров и Верховной Раде доверяют 7% опрошенных. В 2018 году эти показатели были несколько выше - 13% и 11% соответственно.

В то же время, доверие к президенту выросло с 15% в 2018 году до 25% в 2021-м.

Уровень доверия к средствам массовой информации увеличился до 36% по сравнению с 31% три года назад, а уровень доверия к общественным (неправительственных) организациям вырос с 29% до 35% соответственно.

Опросили более 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. А в опросе адвокатов и прокуроров приняли участие более 630 респондентов.

В минувший четверг президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

В марте президент заявлял о "срочном лечении" судов. В апреле внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

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