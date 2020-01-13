Сколько стоит партия

Создание партий давно превратилось в бизнес, говорит эксперт.

В Украине партии с документами продаются за $50 тыс.

Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Создание партий давно превратилось в бизнес. Есть "расценки", когда свидетельство, печать и устав стоят 50 тысяч долларов (1,1 млн грн. - Gazeta.ua). Фирмы регистрируют по несколько "политсил" для перепродажи. Популярностью пользуются партии без скандалов и с нейтральными названиями.

Зарегистрировать достаточно сложно - нужны ячейки в каждой области. Политик, который хочет иметь партию с историей, просто ее покупает. "Слуга народа" не явилась с нуля. Изменили название партии, которая формально была зарегистрирована.

Украинские политики болеют "генеральской болезнью". Любят титулы, красивые должности, награды. Бизнесмены добавляют к своей визитке надпись "лидер партии", - говорит эксперт.

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"Живых партий, которые принимают участие в различных выборах, имеют сайты, как-то публично работают, не больше 50-60. Остальные - мертвые, которые существуют на бумаге.

Министерству юстиции надо позволить автоматически лишать партию регистрационного свидетельства. Если та не подает финансовые отчеты в НАПК. Сейчас не отчитываются около ста.

В названии не должно быть слова "блок", которым избирателя обманывают. Названий религиозных конфессий, национальных меньшинств. Надо запретить именные партии.

Живем в унитарном государстве. Закон не позволяет региональных партий. Де-юре те имеют всеукраинский статус, а на практике действуют в одном городе или области. Это риск сепаратизма. Требования в законе надо делать жестче", - также говорит Алексей Кошель.

На 1 января в Украине зарегистрировано 349 партий. Это один из самых высоких показателей в Европе.