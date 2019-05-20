Сколько потерял Порошенко за время президентства

Порошенко потерял статус миллиардера. Фото: 112

Бывший президент Украины Петр Порошенко потерял статус миллиардера после избрания на пост главы государства в 2014 году.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до $705 млн, сообщает Экономическая правда.

Самый дорогой актив Порошенко - кондитерская компания Roshen.

Также он владеет банком, телеканалом, страховой компанией, сельскохозяйственными и пищевыми предприятиями.

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Самый богатый гражданин Украины Ринат Ахметов с 2014 года потерял 50% капитала. У него осталось $5,5 млрд.

Правительство четкий ориентир относительно того, какой должна быть средняя зарплата в Украине на 2021. В долларовом эквиваленте это 620 долл.