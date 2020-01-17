Сколько обещаний выполнил Гончарук в должности премьера

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, по состоянию на 17 января, выполнил лишь 5% своих обещаний.

Гончарук на посту главы правительства дал 571 обещание. Сюда вошли обещания из программы действий Кабинета министров и текущие обещания на посту премьера. На сегодня он выполнил 28 обязательств (5%), провалил - 12, в процессе выполнения - 531, передает "Слово и Дело".

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Сегодня утром, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент". - написал он в Facebook.