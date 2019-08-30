Сколько новоназначенный премьер-министр заработал за прошлый год

 
Ексклюзивы
1/5
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1233
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 495
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 378
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1305
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4815
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 21420
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2574
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1818
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3195
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 927
Фото
Все фото
3
1
3
3
5
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Зеленский внес законопроект об импичменте
Зеленский внес законопроект об импичменте
Новоизбранным депутатам раздали наборы &quot;молодого бойца&quot;
Новоизбранным депутатам раздали наборы "молодого бойца"
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Под Радой выстроилась 10-метровая очередь журналистов
Под Радой выстроилась 10-метровая очередь журналистов
Видео
Все видео
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
В первый день работы в Раду вызвали полицию
В первый день работы в Раду вызвали полицию
Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении
Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 21429
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6327
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2502
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2673
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 288
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 10:55

Сколько новоназначенный премьер-министр заработал за прошлый год

  Комментировать
Сколько новоназначенный премьер-министр заработал за прошлый год
Алексей Гончарук, согласно декларации, собственной недвижимости не имеет. Фото: Апостроф

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал 1,850 млн грн дохода за прошлый год и отсутствие собственной недвижимости.

Такие данные указаны в декларации, поданной 29 августа.

Почти 1,789 млн грн чиновник указал как доход от занятия предпринимательской деятельностью. 60,8 тыс. грн Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

На банковских счетах и ​​наличными новый глава Кабмина имеет 258,4 тыс грн, $84 тыс. и 36 тыс. евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство в течении месяца подготовит программу действий - Гончарук

Собственной недвижимости не имеет, зарегистрирован в Чернигове - в квартире брата. В Киеве арендует квартиру площадью 78 кв. м. Стоимость аренды не указана.

Премьер владеет машиной Jaguar X-Type 2007 года.

Гончаруку принадлежит треть нидерландской компании "Глобал Хелс Резолюшен Патисипейшен БИ.ВИ." и доля в садовом обществе "Астрон".

Также новый премьер-министр указал членство в общественных организациях "Сила людей", "Офис эффективного регулирования", "Люди важны" и в Национальной ассоциации адвокатов.

Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько новоназначенный премьер-министр заработал за прошлый год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 50341
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 21420
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20684
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 3 Просмотров: 18967
&quot;Погибшим и выжившим&quot; - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
13
 Просмотров: 13924
Политика
Украина официально получила нового генпрокурора
Украина официально получила нового генпрокурора Просмотров: 5094
Пентагон окажет военную помощь Украине
Пентагон окажет военную помощь Украине Просмотров: 135
Новую структуру возглавит волонтер из Крыма
Новую структуру возглавит волонтер из Крыма Просмотров: 4005
"Правительство ок. Кроме черта, конечно" – сети не оценили переназначения Авакова
"Правительство ок. Кроме черта, конечно" – сети не оценили переназначения Авакова
10
 Просмотров: 1566
Самолет с украинскими военнопленными должен был прилететь в Киев в 5 утра - росСМИ
Самолет с украинскими военнопленными должен был прилететь в Киев в 5 утра - росСМИ Просмотров: 1764
Больше всего комментируют
8
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
5
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
4
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
Голосов: 10584
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua