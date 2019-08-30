Сколько новоназначенный премьер-министр заработал за прошлый год

Алексей Гончарук, согласно декларации, собственной недвижимости не имеет. Фото: Апостроф

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал 1,850 млн грн дохода за прошлый год и отсутствие собственной недвижимости.

Такие данные указаны в декларации, поданной 29 августа.

Почти 1,789 млн грн чиновник указал как доход от занятия предпринимательской деятельностью. 60,8 тыс. грн Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

На банковских счетах и ​​наличными новый глава Кабмина имеет 258,4 тыс грн, $84 тыс. и 36 тыс. евро.

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Собственной недвижимости не имеет, зарегистрирован в Чернигове - в квартире брата. В Киеве арендует квартиру площадью 78 кв. м. Стоимость аренды не указана.

Премьер владеет машиной Jaguar X-Type 2007 года.

Гончаруку принадлежит треть нидерландской компании "Глобал Хелс Резолюшен Патисипейшен БИ.ВИ." и доля в садовом обществе "Астрон".

Также новый премьер-министр указал членство в общественных организациях "Сила людей", "Офис эффективного регулирования", "Люди важны" и в Национальной ассоциации адвокатов.

Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.