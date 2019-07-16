"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк поддержал партию "Голос" Святослава Вакарчука.
Соответствующее видео появилось в Facebook.
Кондратюк заявил, что поддерживает политсилу "в том числе и потому, что хочет, чтобы Сергей Притула стал депутатом".
"А я в 2020 году провел Национальный отбор на Евровидение. Сергей, давай, я в тебя верю", - признался продюсер.
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Ранее продюсер Игорь Кондратюк резко раскритиковал заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно регионального языка на Донбассе. Отметил, что дело Богдана следить, чтобы у президента были скрепки и заправленная машина.
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