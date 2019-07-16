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вторник, 16 июля 2019 23:40

"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука

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&quot;Сколько нас?&quot;: известный продюсер поддержал &quot;Голос&quot; Вакарчука
Игорь Кондратюк признался, кого поддерживает на парламентских выборах.

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк поддержал партию "Голос" Святослава Вакарчука.

Соответствующее видео появилось в Facebook.

Кондратюк заявил, что поддерживает политсилу "в том числе и потому, что хочет, чтобы Сергей Притула стал депутатом".

"А я в 2020 году провел Национальный отбор на Евровидение. Сергей, давай, я в тебя верю", - признался продюсер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притула рассказал, почему пошел в политику с Вакарчуком

Ранее продюсер Игорь Кондратюк резко раскритиковал заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно регионального языка на Донбассе. Отметил, что дело Богдана следить, чтобы у президента были скрепки и заправленная машина.

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