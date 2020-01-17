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пятница, 17 января 2020 13:23

"Сколько еще в Украине ситуацией будут управлять сливные бачки?" - Вакарчук сделал эмоциональное заявление

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&quot;Сколько еще в Украине ситуацией будут управлять сливные бачки?&quot; - Вакарчук сделал эмоциональное заявление
Задача политикума - не читать сливные бачки, говорит Вакарчук. Фото: Facebook

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук возмутился, что политическая элита в стране "так сильно реагирует на нескольких циничных лиц, манипулирующих общественным мнением".

Об этом политик написал в Facebook.

"История с так называемой отставкой Гончарука ставит важный вопрос: сколько еще у нас в Украине политической ситуацией будут управлять сливные бачки из телеграмм-каналов?

Что мы за страна, которой руководят несколько циничных лиц, которые манипулируют общественным мнением!? Почему политическая элита так сильно на это реагирует?

Задача политикума - не читать сливные бачки. Задача политикума - строить страну", - заявил Вакарчук.

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По словам нардепа, в государстве Кабмин "должен делать то, что делает правительство, и отвечал бы за это".

"Верховная Рада делала то, что делает Верховная Рада, и отвечала бы за это.

Президент должен делать то, что делает президент, и отвечал бы за это.

Честные и порядочные, и открытые СМИ объясняли бы людям мысль, скажем так, объясняли различные точки зрения.

Вот, какую страну мы должны построить. А не втупливатся в сливные бачки. Им место.... Сами знаете в какой части квартиры", - резюмировал Вакарчук.

15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку".

В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.

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