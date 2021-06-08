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вторник, 08 июня 2021 12:10

Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского

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Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
37% респондентов поддерживают баллотирование Владимира Зеленского на второй срок, говорится в опросе. Фото: "Укринформ"

54,5% респондентов не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок. Опубликовали результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентам задавали вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок. 37% респондентов поддерживают, не поддерживают - 54,5%.

При этом, за действующего президента сейчас готовы проголосовать 27,3% респондентов - среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать. На втором месте - Петр Порошенко, которого готовы поддержать 14,6%. Также в тройке лидеров Юлия Тимошенко с результатом в 11,9% голосов. Четвертое место в опросе делят Игорь Смешко (9,5%) и Юрий Бойко (9,2%).

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Исследование проводил КМИС 27 мая - 1 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Погрешность не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович ранее заявил, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, ударили по рейтингу ОПЗЖ. Тенденция к падению не меняется до сих пор: сначала их рейтинг упал до 15%, сейчас опустились еще - примерно до 13%. "У Бойко автоматически снижается рейтинг, как и у партии. До санкций он имел поддержку примерно на уровне 16%, и спустился к показателю 11-12%", говорит Антипович.

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Дата
08
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