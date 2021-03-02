Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов

В день, когда в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка, министру образования и науки Сергею Шкарлету послали цветы с искренней благодарностью за развитие парламентаризма в Украине.

Букет с соответствующей подписью для министра подготовила народный депутат от "Голоса" Инна Совсун.

"Если бы не непутевое и сфальсифицированное голосование за его кандидатуру на должность министра, мы бы еще долго ждали, пока в Раде заработает сенсорная кнопка. Также в зале установили камеры, чтобы уж точно гарантировать, что кнопкодавства больше не будет.

Мы честно признаем заслуги людей. Спасибо, Сергей.

Именно благодаря голосованию за кандидатуру Шкарлета в Верховной Раде наконец заработает голосование сенсорной кнопкой", - написала депутат в Facebook.

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17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.