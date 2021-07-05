Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука

До депутатства Черный возглавлял фирму - охрану Медведчука. Фото: Facebook-страница Черного.

Министерство образования и науки, которое возглавляет Сергей Шкарлет, присвоило степень кандидата наук нардепу от прокремлевской ОПЗЖ Виктору Черному. Об этом в Facebook сообщил журналист Даниил Мокрык.

"Виват Академия, короче. Кандидата Черному присвоено приказом МОН от 29 июня № 735. Пока мы смотрели футбол", - пишет журналист.

Ранее журналистский проект Bihus.info сообщал, что депутат защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега по фракции Илья Кива.

Кандидатскую Черный защищал в Межрегиональной академии управления персоналом.

Виктор Черный попал в Верховную Раду по списку ОПЗЖ по 27 номеру. Был директором охранной фирмы "Шторм", которая осуществляет сопровождение другого нардепа от ОПЗЖ, подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. СМИ называют Черного "главным охранником" Медведчука.

Кандидатуру Шкарлета на должность министра в июне прошлого года продвигал президент Владимир Зеленский.

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В апреле Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ. Журналисты выяснили, что в диссертации Киви - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников и поддельные справки.