Шкарлет будет оспаривать решение о плагиате

Сергей Шкарлет заявил, что будет жаловаться на решение НАОКВО. Фото: МОН

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что будет оспаривать решение Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его работах.

"У меня есть много вопросов к решению комитета. А также к составу комитета, методам и принципам его принятия", - прокомментировал Шкарлет для "Украинской правды".

"Прежде всего, объективности и беспристрастности самого процесса, который стал настолько политизированным, что нечего и рассчитывать на честный вывод. Поэтому это решение, которое, хочу подчеркнуть, носит сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке", - отметил чиновник.

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11 сентября этический комитет НАОКВО признал плагиат в работах Сергея Шкарлета. Наличие плагиата в работах подтвердили также иностранные эксперты.